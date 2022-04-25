Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в фейсбуке. Там отметили, что противник и дальше совершает наступательные действия в Восточной операционной зоне.

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Фильтрационные работы в Энергодаре

По данным Генштаба, россияне проводят проверку населения в Энергодаре Запорожской области. В целях у врага найти государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции. К этому процессу привлечены сотрудники федеральной службы безопасности России.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о фильтрационных лагерях оккупантов: для чего они, что там происходит и какова судьба тех, кто эту проверку не прошел.

Мародерства в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе рассказали, что на временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областях оккупанты занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения.

Отмечается, что особое внимание россияне уделяют изъятию алкогольных напитков и продуктов питания.

Напомним, что российское руководство приказало армейцам перейти на "самообеспечение", то есть разрешили им мародерство в Украине.

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