Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці. Там зазначили, що противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні.

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Фільтраційні заходи в Енергодарі

За даними Генштабу, росіяни проводять перевірку населення в Енергодарі Запорізької області. На меті у ворога знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. До цього процесу залученні співробітники федеральної служби безпеки Росії.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про фільтраційні табори окупантів: для чого вони, що там відбувається і яка доля тих, хто цю перевірку не пройшов.

Мародерства в Харківській та Луганській областях

У Генштабі розповіли, що на тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та грабуванням місцевого населення.

Зазначається, що особливу увагу росіяни приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Нагадаємо, що російське керівництво наказало армійцям перейти на "самозабезпечення", тобто дозволили їм мародерство в Україні.

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