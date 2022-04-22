Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал.

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За словами мера Маріуполя, російські загарбники ретельно вивчають справу кожного мешканця Маріуполя. Після цього їх ділять на три категорії:

держслужбовці та муніципальні працівники відразу отримують покарання: їх садять у тюрми, піддають туртурам. Це може тривати тижнями;

відразу отримують покарання: їх садять у тюрми, піддають туртурам. Це може тривати тижнями; чоловіки, які не служили на держслужбах , – переходять до лав так званих "збройних сил ДНР";

, – переходять до лав так званих "збройних сил ДНР"; тих, хто не може служити відправляють зачищати сліди російських злочинів – розбирати завали, ховати трупи тощо.

Раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що навколо міста діють 4 "фільтраційні" табори. Цей процес більше стосується Лівобережного району, але певні тенденції є й в інших частинах міста. Зокрема, з окупованого Донецька депортують місцевий медперсонал.

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