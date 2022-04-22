Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает 24 канал.

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Геноцид украинского народа: что известно о разделении мужчин

По словам мэра Мариуполя, российские захватчики тщательно изучают дело каждого жителя Мариуполя. После этого их делят на три категории:

госслужащие и муниципальные работники сразу получают наказание: их сажают в тюрьмы, подвергают туртурам. Это может длиться неделями;

сразу получают наказание: их сажают в тюрьмы, подвергают туртурам. Это может длиться неделями; мужчины, не служившие на госслужбах , – переходят в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР";

, – переходят в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР"; тех, кто не может служить, отправляют зачищать следы российских преступлений – разбирать завалы, хоронить трупы и т.д.

Ранее заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что вокруг города действуют 4 "фильтрационных" лагеря. Этот процесс больше касается Левобережного района, но некоторые тенденции есть и в других частях города. В частности, из оккупированного Донецка депортируют местный медперсонал.

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