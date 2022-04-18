В частности, в оккупированный Донецк депортировали врачей, и в городе нет медиков или больниц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24 канал.

На тему В Мариуполе уже погибло около 22 тысяч человек, – Андрющенко

Невозможно получить даже консультацию, уже не говоря о качественной или некачественной медпомощи. С теми, кто попадает в Донецк, связи почти нет, и мы не знаем, что там происходит. Немного легче с теми, кто попал в Россию,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, депортация украинцев не прекращается, но замедляется из-за усиления фильтрационных мер.

"На сегодняшний день вокруг Мариуполя есть 4 фильтрационных лагеря. Этот процесс больше касается Левобережного района, но определенные тенденции есть и в других частях города", – говорит он.

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