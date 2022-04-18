Зокрема, до окупованого Донецька депортували лікарів і в місті немає медиків чи лікарень. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає 24 канал.

До теми У Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей, – Андрющенко

Неможливо отримати навіть консультацію і вже не кажучи про якісну чи неякісну меддопомогу. З тими, хто потрапляє до Донецька, зв'язку майже нема й ми не знаємо, що там відбувається. Трохи легше з тими, хто потрапив до Росії,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, депортація українців не зупиняється, але сповільнюється через посилення фільтраційних заходів.

"На сьогодні навколо Маріуполя є 4 фільтраційні табори. Цей процес більше стосується Лівобережного району, але певні тенденції є й в інших частинах міста", – каже він.

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