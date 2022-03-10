Эвакуация на собственном транспорте отменяется

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его информации, эвакуация 10-го марта отменена!

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Орлов отметил, что ситуация меняется очень быстро. Поэтому, чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, эвакуация на собственном транспорте отменяется.

Эвакуацию перенесли на 11 марта. Орлов сообщил, что колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова.

Другие детали сообщат позже.

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