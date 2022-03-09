Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов сообщил, что граждане на личном транспорте тоже уже подтягиваются к пригороду.

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"Выдыхаем сегодня...", – добавил он.

Накануне оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарную помощь. Ее доставляли автобусами и 5 грузовиками. Украинские военные пропустили колонну, но россияне остановили возле Васильевки.

Лишь в 17:00 эвакуационная колонна с мирными жителями Энергодара после трех часов ожидания начала движение на Запорожье.

Важно – Оккупанты открыли огонь во время эвакуации: