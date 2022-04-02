Известно, что сегодня с утра жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали между собой.

Внимание Оккупанты похитили мэра Таврического Николая Ризака

В сообщении говорится, что за митингом наблюдали оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных.

Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны,

– сообщают очевидцы.

Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.

Россияне глушат связь в Энергодаре

Кроме того, в городе стали глушить связь. Местные сообщили, что пропал проводной интернет, а телефонные звонки невозможны.

Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал об их преступлениях против мирных энергодарцев. В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невинных людей,

– говорится в сообщении.

Что происходит в Энергодаре

Российская пропаганда заявляет, что под властью оккупантов жизнь в городе налаживается. Рашисты пытаются убедить людей, что они уже не будут в составе Украины. Россияне говорят также о создании своих органов правопорядка.

Однако местные жители продолжают сопротивляться оккупантам и выходят на мирные протесты, где заявляют, что Энергодар – это Украина.

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