О текущей ситуации в городе Энергодар Запорожской области, в сети сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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Украинцы борются за Энергодар

В Энергодар 3 марта вошла колонна тяжелой техники России. Речь идет примерно о 100 единицах. Мирное население оказывает сопротивление врагу. Россияне в ответ открывают огонь.

Вражеский снаряд попал в школу и в дом. Там вспыхнул пожар. Кроме того, в результате боев в городе исчезли свет и вода.

Военная техника в городе Энергодар: смотрите видео

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