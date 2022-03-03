Блокпост обстреляли! Враг применил оружие! О ставайтесь дома!

– говорится в сообщении.

Через несколько минут после этого сообщения на фейсбуке Орлов написал, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.

Ранее 3 марта городской голова сообщал, что враг на колонне военной техники снова активно кружится возле Энергодара и призвал жителей оставаться дома.

"В случае подачи тревожной сирены – все блокируем въезд в город, но не приближаемся к блокпоста", – говорилось в сообщении.