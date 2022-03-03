Блокпост обстріляли! Ворог застосував зброю! Залишатися вдома!,

– йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин після цього допису на фейсбуці Орлов написав, що ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення.

Раніше 3 березня міський голова повідомляв, що ворог на колоні військової техніки знову активно кружляє біля Енергодару та закликав мешканців залишатись вдома.

"В разі подання тривожної сирени – всі блокуємо в’їзд до міста, але не наближаємося до блокпоста", – йшлось у повідомленні.

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