Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в своем телеграм-канале.

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В Энергодаре ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

Глава города добавил, что ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Зато трудности до сих пор возникают со связью.

Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области,

– подчеркнул он.

Также он добавил, что затруднительная ситуация с продуктами, ведь поставки в регион отсутствуют. Но нашлось место и для позитива: хлеб пекут, овощи и некоторые продукты продают на улицах.

Мэр Энергодара отметил, что в случае критической ситуации в школьных столовых откроют общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось запасов продуктов.

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