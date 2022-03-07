Про це мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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В Енергодарі ніч пройшла без надзвичайних ситуацій
Очільник міста додав, що ніч в Енергодарі пройшла без надзвичайних ситуацій. Натомість труднощі досі виникають зі зв'язком.
Усе ще залишаються великі проблеми зі зв'язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області,
– наголосив він.
Також він додав, що скрутна ситуаціях продуктами, адже поставки до регіону відсутні. Але знайшлося місце й для позитиву: хліб печуть, овочі та деякі продукти продають на вулицях.
Мер Енергодара зазначив, що у разі критичної ситуації в шкільних столових відкриють громадські їдальні, де раз на день можна буде поїсти тим, у кого не залишилося запасів продуктів.
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