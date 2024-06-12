Продолжается восстановление электроснабжения
Речь о 14 поселках. Сейчас идет процесс запитки потребителей. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".
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"В Сумской области ночью, во время атаки дронов, был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс запитки потребителей", – сообщили в "Укрэнерго".
Кроме того, по состоянию на утро в Украине 237 населенных пунктов без света из-за непогоды. Последствия непогоды зафиксировали в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.
Еще 490 населенных пунктов в Украине без света по другим причинам. Из-за боевых действий обесточены потребители в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В Николаевской области есть обесточивание по технологическим причинам.
Массированная атака по Украине сегодня
- Российская армия запустила по территории Украины ударные БПЛА типа "Шахед-136" с нескольких направлений и крылатые ракеты.
- ПВО сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.
- В результате падения обломков в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте. Известно о раненом.