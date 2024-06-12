Триває відновлення електропостачання

Мова про 14 селищ. Наразі триває процес заживлення споживачів. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

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"На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів", – повідомили в "Укренерго".

Крім того, станом на ранок в Україні 237 населених пунктів без світла через негоду. Наслідки негоди зафіксували у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.

Ще 490 населених пунктів в Україні без світла з інших причин. Через бойові дії знеструмлені споживачі у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. У Миколаївській області є знеструмлення з технологічних причин.

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