У середу вранці, 12 червня, поліція Київщини розповіла про нічний ракетний та дроновий обстріл регіону. Обійшлось без загиблих, але є постраждалі серед місцевого населення.

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Київщина оговтується після обстрілу

Власне, один чоловік здобув поранення ноги, йому на місці медики надали відповідну допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Внаслідок атаки сталося займання на одному з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджено житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення,

– вказують правоохоронці.

Рятувальні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків обстрілу Росії, зокрема приборкання полум'я. Поліція закликає надалі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Київська ОВА уточнювала, що для ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Працювали пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці.

Київська область після ракетної та дронової атаки / Світлини ДСНС та поліції

Окупанти випускали ударі дрони типу "Шахед", а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як констатували в ОВА, ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.

Загалом повітряна тривога тривала майже 2 дві години. Українська протиповітряна оборона знищила всі цілі агресора. У самій столиці обійшлось без постраждалих та руйнувань, але ця атака засвідчила, що загарбники не відмовлятимуться від повітряного терору.

Для ефективності своїх ударів росіяни будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону, тому не ігноруйте тривоги,

– пояснював начальник КМВА Сергій Попко.

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Водночас проти 12 червня неспокійно було на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки дронів постраждала родина – 13-річний хлопець, чоловік та жінка. Усі троє перебуватимуть на амбулаторному лікуванні, тяжких травм у них, на щастя, немає.

Також в Одесі під час повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Перед тим Повітряні сили заявляли про ракетну небезпеку.