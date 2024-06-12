Речник Оперативно-тактичного угрупування військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі національного телемарафону зазначив, що російські ДРГ є достатньо професійними, – інформує 24 Канал.

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Російські ДРГ не дрімають

За словами представника українського війська, російські диверсійно-розвідувальні групи працюють у будь-яку пору та в будь-який час. Захисники чинять опір загарбникам.

Наша розвідка відслідковує дії сил, які перебувають по той бік кордону. І звісно, весь час – і минулого року, і цього року, і взимку, і навесні – тут працюють доволі професійні диверсанти саме із боку Росії. Не потрібно недооцінювати ворога.

Як констатував Мисник, українські бійці застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти й знищувати російських диверсантів.

Зверніть увагу! В ОТУВ "Сіверськ" немає інформації щодо кадирівців у складі ДРГ. Раніше було відомо, що їх використовують у складі загороджувальних загонів, а не в розвідці чи під час штурмів.

Останні новини: терор ворога

Проти 12 червня російські окупанти здійснили ракетно-авіаційний удар по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники. Загалом використали 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

1 балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";

24 ударні дрони типу Shahed

Внаслідок протиповітряного бою було збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні дрони-камікадзе ворога.

Станом на ранок 12 червня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель – носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі – 7 ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

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В Середземному морі – 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. За добу в інтересах Росії через Керченську протоку пройшли: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор.

Загальні бойові втрати противника початку великої війни орієнтовно становлять: