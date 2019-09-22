Энергосберегающее хобби: как мужчина со старых стиральных машин мастерит новые печи

На Тернопольщине мужчина со старых стиральных машин создает новые мини-котлы. Такой дешевый способ обогрева мужчина придумал самостоятельно. Работают такие печи на деревянной стружке или опилках. Сколько удается экономить изобретателю, узнавали корреспонденты 24 канала.

Теодор уже больше 35 лет мастерит печи. На это хобби находит время даже несмотря на то, что постоянно занят, так как на основной работе работает водителем скорой. Мастер продолжает дело отца, который был сельским печником.

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Изобрел и разработал необычную печь мужчина самостоятельно. Старые стиральные машины берет из металлолома со всей Западной Украины. Чтобы создать одну печь, мужчине нужно около недели.

Так лучше не зависеть от российского газа. Вообще ни от чего российского не зависеть,

– заявил мастер Теодор Ливень.

Теодор рассказал, что обогревать помещение такой печкой очень дешево. Опилки или отходы от деревообработки на всю зиму обойдутся всего в 400-500 гривен. Свои изобретения Теодор со временем даже усовершенствовал – придумал, как можно с помощью специального ящика регулировать тягу огня.



Печка, которую изготовил мастер

Когда-то такие печки были довольно популярны на Тернопольщине, добавили односельчане изобретателя. Ведь буржуйка не только обогревает комнаты, на ней можно приготовить еду. "Все жгли когда-то опилками, отходами, и вот эти печи, которые он изготавливает, то почти в каждом доме такая печка когда-то стояла", – пояснил глава Озерянской территориальной общины Василий Урсуляк.

За последние 5 лет мужчина продал более 200 печей. Люди покупают их себе на дачу или в гараж.