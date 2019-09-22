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      Енергоощадне хобі: як чоловік зі старих пральних машин майструє нові печі

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      На Тернопільщині чоловік зі старих пральних машин створює нові міні-котли. Такий дешевий спосіб обігріву чоловік придумав самотужки. Працюють такі пічки на дерев’яній стружці або тирсі. Скільки вдається заощаджувати чоловіку, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Теодор вже понад 35 років майструє печі. На це хобі знаходить час навіть попри те, що постійно зайнятий, адже на основній роботі працює водієм швидкої. Майстер продовжує справу батька, який був сільським пічником.

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      Винайшов і розробив незвичну піч чоловік самотужки. Старі пральні машини бере з металолому з усієї Західної України. Аби створити одну піч, чоловіку треба близько тижня.

      То краще не залежати від газу російського. Взагалі ні від чого російського не залежати,
      – заявив майстер Теодор Лівень.

      Теодор розповів, що обігрівати приміщення такою пічкою дуже дешево. Тирса або відходи від деревообробки на всю зиму обійдуться всього у 400-500 гривень. Свої винаходи Теодор з часом навіть удосконалив – придумав, як можна за допомогою спеціальної шухляди регулювати тягу вогню.

      Саморобна піч
      Пічка, яку виготовив майстер

      Колись такі пічки були досить популярні на Тернопільщині, додали односельці винахідника. Адже буржуйка не лише обігріває кімнати, на ній можна приготувати їжу. "Всі палили колись тирсою, відходами і от ці п'єци, що він виготовляє, то майже в кожній хаті такий п'єцок колись стояв", – пояснив голова Озерянської територіальної громади Василь Урсуляк.

      За останні 5 років чоловік продав понад 200 печей. Люди переважно купують їх собі на дачу або в гараж.

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      Теги: Новини України Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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