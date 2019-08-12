Садівник вирощує екзотичні фрукти на Тернопільщині

Екзотичний сад у містечку Чортків, що на Тернопільщині, вирощує місцевий господар. Там, окрім різних видів вже звичних ківі, хурми та лимонів, є і зізіфуси.

Коли садівник почав вирощувати екзотичні фрукти? Історія екзотичного саду почалась 10 років тому із захоплення господаря хурмою. Тепер же у господарстві понад 50 сортів цього фрукту.

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Практично усі саджанці та щепи садівник привіз із США. Зізнається – перевозив крадькома через митні контролі і на власний ризик, адже за таке його могли оштрафувати.



Іван Мерлавський

Які екзотичні фрукти є в саду? Там є різні види персиків, абрикос та нектаринів. Але є на господарстві й зовсім невідомі рослини для пересічного українця, наприклад, дерево зізіфус. Господар Іван Мерлавський розповідає, що це щось схоже на фініки. І додає, що радять його всім, хто перехворів на онкозахворювання для адаптації організму.



Плоди зізіфуса

У чому головний секрет екзотичного саду? Господар зізнається, що на зиму молоді саджанці нічим не утеплює і не підживлює, бо так деревце буде рости швидко, а потім так само швидко може загинути. Сорти, які висадив садівник плодоносити почали вже на другий-третій рік.

Усі фрукти пан Іван і його родина продає на місцевому ринку у районному центрі. Невдовзі мріє розширити асортимент плодами власного манго, авокадо та оливи.