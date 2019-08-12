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      Садовник выращивает экзотические фрукты на Тернопольщине

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      Экзотический сад в городе Чертков, на Тернопольщине, выращивает местный хозяин. Там, кроме различных видов уже привычных киви, хурмы и лимонов, есть и зизифусы.

      Когда садовник начал выращивать экзотические фрукты? История экзотического сада началась 10 лет назад с увлечения хозяина хурмой. Теперь же в хозяйстве более 50 сортов этого фрукта.

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      Практически все саженцы и щепы садовник привез из США. Признается – перевозил тайком через таможенный контроль на свой страх и риск, ведь за такое его могли оштрафовать.

      Іван Мерлавський
      Иван Мерлавский

      Какие экзотические фрукты растут в саду? Там растут разные виды персиков, абрикос и нектаринов. Но есть в хозяйстве и совсем неизвестные растения для рядового украинца, например, дерево зизифус. Хозяин Иван Мерлавский рассказывает, что это что-то вроде фиников. И добавляет, что советуют его всем, кто переболел онкозаболеваниями для адаптации организма.

      Плоди зізіфуса
      Плоды зизифуса

      В чем главный секрет экзотического сада? Хозяин признается, что на зиму молодые саженцы ничем не утепляет и не подпитывает, потому что так дерево будет расти быстро, а потом так же быстро может погибнуть. Сорта, которые высадил садовник плодоносить начали уже на второй-третий год.

      Все фрукты господин Иван и его семья продает на местном рынке в районном центре. Вскоре мечтает расширить ассортимент плодами собственного манго, авокадо и масла.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тернополь
      Источник: 24 канал
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