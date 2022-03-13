Энергосистема Украины работает стабильно. Об это сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он заявил, что нет необходимости специально сокращать потребление электроэнергии.

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Однако на самых горячих направлениях много повреждений сети.

В зоне ведения активных боевых действий очень большое количество повреждений. Мы работаем над восстановлением электроснабжения. Но, к сожалению, нам удается восстанавливать не так быстро, как происходят повреждения и разрушения,

– отметил министр.

По его словам, по состоянию на сегодня без электроснабжения осталось 979,5 тысячи домохозяйств и полностью отключен Мариуполь.

Также Галущенко обратился к украинцам, которые имеют возможность вовремя оплатить коммунальные услуги. Он попросил это делать, ведь так можно будет поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.

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