В первом матче на ЧМ-2022 хозяева турнира Катар принимали Эквадор. Перед игрой была информация, что шейхи из Катара подкупили игроков сборной Эквадора, чтобы они "сдали" этот матч. Но уже с первых минут встречи "ла три" показали, что они не планируют сдаваться.

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Трижды забил, дважды засчитали

Главным героем встречи стал капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия, которого называют "супермэн". Он забил гол уже в дебюте встречи. Однако его не засчитали из-за сомнительного офсайда.

О том, был ли офсайд или нет в этом эпизоде, можно убедиться на видео.

Но потом он заработал пенальти, который сам и реализовал. Именно гол с пенальти и стал первым взятием ворот на ЧМ-2022.

В первом тайме Валенсия забил и второй гол, установив окончательный результат матча. Эквадор победил в матче-открытии ЧМ-2022.

Видеообзор матча Катар – Эквадор

Стоит отметить, что Валенсия забил пять последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. Кроме двух голов на ЧМ-2022, он трижды отличился на ЧМ-2014. На турнире в Бразилии за эквадорцев забивал только он.

Именно после этого он перешел в английский "Вест Хэм" за 15 миллионов фунтов стерлингов. В 2016 году отправился на год в аренду в "Эвертон". Далее в его карьере был мексиканский "УНАЛ Тигрес", где он провел три сезона.

С 2020 года Валенсия выступает за турецкий "Фенербахче", и в этом сезоне четырежды сыграл против киевского "Динамо". Правда, забитыми голами в этих матчах не отличился.