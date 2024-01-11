За это время компания профинансировала и передала 76 автомобилей для нужд медицины катастроф и военных медиков на сумму более 203 миллионов гривен, информирует 24 Канал.

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Компания передала новую партию реанимобилей военным врачам

Очередная партия скорых поехала в Харьковскую область и на Запорожское направление. Учредительница и председатель ООО "Эпицентр К" Галина Герега во время передачи скорых отметила, что компания продолжает помогать медиками спасать жизнь.



11 новых реанимобилей передали военным медикам / Фото "Эпицентр"

Передача реанимобилей – часть нашей важной миссии. Боевые медики ежедневно обеспечивают предоставление экстренной медицинской помощи и успешной эвакуации раненых бойцов. Передача таких авто – это не просто медицинская техника, это надежда на безопасность и защиту,

– отметила учредительница и председатель ООО "Эпицентр К".

"Каждый автомобиль, который отправляется к военным медикам, несет на себе наше общее обязательство – спасти как можно больше украинцев: воинов, которые на передовой, и мирных жителей. Мы помогали, помогаем и будем помогать. Это наш вклад в поддержку врачей и их чрезвычайных усилий по сохранению жизни людей", – подчеркнула Галина Герега.

Временное оказание медицинской помощи спасает жизнь / Фото "Эпицентр"

По словам медиков, эти авто – настоящая реанимация на колесах. Передаваемые автомобили скорой медицинской помощи типа C оборудованы всем необходимым, чтобы стабилизировать раненых и быстро и безопасно доставить в больницу: аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, вакуумными шинами и матрацами, креслами для эвакуации и другой реанимацией.

Справка: Компания Эпицентр – лидер рынка ритейла – с первых дней войны активно помогает стране и инвестирует в ее экономику. В прошлом году, несмотря на значительные потери, понесенные компанией в результате разрушения собственных торговых центров, Эпицентр открыл два новых ТЦ в Киеве и Львове, суммарной площадью 120 тысяч квадратных метров.

В преддверии открытия компания анонсировала старт благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" и перечислила средства на первую партию 14 современных реанимобилей через платформу United-24. В общей сложности Эпицентр передал уже 76 новых реанимобилей на нужды медицины катастроф, в том числе в прифронтовые регионы. Общий вклад компании в оборону страны составил более 2 миллиардов гривен.