За цей час компанія профінансувала та передала 76 авто для потреб медицини катастроф та військових медиків на суму понад 203 мільйонів гривень, зазначає 24 Канал.

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Компанія передала нову партію реанімобілів військовим лікарям

Чергова партія швидких поїхала на Харківщину та Запорізький напрямок. Засновниця та голова ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега під час передачі швидких зазначила, що компанія продовжує допомагати медиками рятувати життя.



11 нових реанімобілів передали військовим медикам / Фото "Епіцентр"

Передача реанімобілів – це частина нашої важливої місії. Бойові медики щодня забезпечують надання екстреної медичної допомоги та успішної евакуації поранених бійців. Передача таких авто – це не просто медична техніка, це надія на безпеку та захист,

– зазначила засновниця та голова ТОВ "Епіцентр К".

"Кожен автомобіль, який вирушає до військових медиків, несе на собі наше спільне зобов'язання – врятувати якомога більше українців: воїнів, які на передовій, і мирних жителів. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це наш внесок у підтримку лікарів та їх надзвичайних зусиль для збереження життя людей", – наголосила Галина Герега.

Вчасне надання медичної допомоги рятує життя / Фото "Епіцентр"

За словами медиків, ці авто – справжня реанімація на колесах. Передані автомобілі швидкої медичної допомоги типу C обладнані всім необхідним, щоб стабілізувати поранених та швидко й безпечно доправити до лікарні: апаратами штучної вентиляції легень, електрокардіографами, дефібриляторами-моніторами, вакуумними шинами і матрацами, кріслами для евакуації та іншою реанімаційною апаратурою.

Довідка: Компанія Епіцентр – лідер ринку ритейлу – з перших днів війни активно допомагає країні та інвестує в її економіку. Торік, попри значні втрати, що понесла компанія внаслідок руйнування власних торгових центрів, Епіцентр відкрив два нових ТЦ у Києві та Львові, сумарною площею 120 тисяч квадратних метрів.

Напередодні відкриття компанія анонсувала старт благодійної ініціативи "Рятуємо життя" та перерахувала кошти на першу партію 14 сучасних реанімобілів через платформу United-24. Загалом Епіцентр передав вже 76 нових реанімобілів на потреби медицини катастроф, у тому числі у прифронтові регіони. Загальний внесок компанії в оборону країни склав понад 2 мільярди гривень.