"Эпицентр" передал современное оборудование для диагностики коронавируса на Хмельнитчине

Украинские предприниматели помогают противостоять коронавирусу.

Так, компания "Эпицентр" передала медикам Хмельницкого областного лабораторного центра современное оборудование для диагностики этого опасного заболевания. До сих пор эта область была единственной в стране, где не было надлежащего оборудования.

"Есть огромная потребность в различных материальных средствах и социально-ответственный бизнес откликнулся", – рассказал председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет.

Сверхсовременный аппарат уже за 5-6 часов позволяет выявлять РНК вируса, что способствует оперативной изоляции пораженных и быстрому поиске круга контактных лиц. По завершению эпидемии прибор также можно будет использовать для диагностики вирусных гепатитов и гриппа А и Б.

Подобных амплификаторов в Украине только пять. Его стоимость – почти миллион гривен. Кроме того, компания намерена полностью обеспечить всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В частности, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Мы знаем о потребностях Хмельницкой области, а это – 32 аппарата ИВЛ, мы с первой партии точно должны обеспечить в первую очередь все опорные больницы, областную больницу и следующими этапами цель – обеспечить все районные больницы этим оборудованием. Мы уже обеспечим на этой неделе необходимыми защитными костюмами, очками, перчатками, необходимыми средствами дезинфекции,

– сказал заместитель гендиректора ООО "Эпицентрк" Владимир Гончаров.

В "Эпицентре" подчеркивают, что помощь от компании получит не только Хмельницкий, но и другие области. Ради этого основателями компании Александром и Галиной Герегами создан оперативный штаб, который уже контактирует с представителями власти на местах.