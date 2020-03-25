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      "Эпицентр" передал современное оборудование для диагностики коронавируса на Хмельнитчине

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      Украинские предприниматели помогают противостоять коронавирусу.

      Так, компания "Эпицентр" передала медикам Хмельницкого областного лабораторного центра современное оборудование для диагностики этого опасного заболевания. До сих пор эта область была единственной в стране, где не было надлежащего оборудования.

      "Есть огромная потребность в различных материальных средствах и социально-ответственный бизнес откликнулся", – рассказал председатель Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет.

      Сверхсовременный аппарат уже за 5-6 часов позволяет выявлять РНК вируса, что способствует оперативной изоляции пораженных и быстрому поиске круга контактных лиц. По завершению эпидемии прибор также можно будет использовать для диагностики вирусных гепатитов и гриппа А и Б.

      Подобных амплификаторов в Украине только пять. Его стоимость – почти миллион гривен. Кроме того, компания намерена полностью обеспечить всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В частности, аппаратами искусственной вентиляции легких.

      Мы знаем о потребностях Хмельницкой области, а это – 32 аппарата ИВЛ, мы с первой партии точно должны обеспечить в первую очередь все опорные больницы, областную больницу и следующими этапами цель – обеспечить все районные больницы этим оборудованием. Мы уже обеспечим на этой неделе необходимыми защитными костюмами, очками, перчатками, необходимыми средствами дезинфекции,
      – сказал заместитель гендиректора ООО "Эпицентрк" Владимир Гончаров.

      В "Эпицентре" подчеркивают, что помощь от компании получит не только Хмельницкий, но и другие области. Ради этого основателями компании Александром и Галиной Герегами создан оперативный штаб, который уже контактирует с представителями власти на местах.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Хмельницкого
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