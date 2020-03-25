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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      "Епіцентр" передав сучасне обладнання для діагностики коронавірусу на Хмельниччині

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      Українські підприємці допомагають протистояти коронавірусу.

      Так, компанія "Епіцентр" передала медикам Хмельницького обласного лабораторного центру сучасне обладнання для діагностики цього небезпечного захворювання. Дотепер ця область була єдиною в країні, де не було належного устаткування.

      "Є величезна потреба у різноманітних матеріальних засобах і соціально-відповідальний бізнес відгукнувся", – розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет.

      Надсучасний апарат вже за 5-6 годин дозволяє виявляти РНК вірусу, що сприяє оперативній ізоляції уражених та швидкому пошуку кола контактних осіб. По завершенню епідемії прилад також можна буде використовувати для діагностики вірусних гепатитів та грипу А та Б.

      Подібних ампліфікаторів в Україні лише п'ять. Його вартість – майже мільйон гривень. Окрім того, компанія має намір повністю забезпечити всім необхідним область для боротьби з коронавірусом. Зокрема, апаратами штучної вентиляції легень.

      Ми знаємо про потреби Хмельницької області, а це – 32 апарати ШВЛ, ми з першої партії маємо точно забезпечити в першу чергу всі опорні лікарні, обласну лікарню і наступними етапами маємо на меті забезпечити всі районні лікарні цим обладнанням. Ми вже забезпечимо цього тижня необхідними захисними костюмами, окулярами, рукавичками, необхідними засобами дезінфекції, 
      – сказав заступник гендиректора ТОВ "ЕпіцентрК" Володимир Гончаров.

      В "Епіцентрі" наголошують, що допомогу від компанії отримає не лише Хмельниччина, а й інші області. Заради цього засновниками компанії Олександром та Галиною Герегами створено оперативний штаб, який вже контактує із представниками влади на місцях.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини Хмельницького
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