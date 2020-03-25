"Епіцентр" передав сучасне обладнання для діагностики коронавірусу на Хмельниччині
Українські підприємці допомагають протистояти коронавірусу.
Так, компанія "Епіцентр" передала медикам Хмельницького обласного лабораторного центру сучасне обладнання для діагностики цього небезпечного захворювання. Дотепер ця область була єдиною в країні, де не було належного устаткування.
"Є величезна потреба у різноманітних матеріальних засобах і соціально-відповідальний бізнес відгукнувся", – розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет.
Надсучасний апарат вже за 5-6 годин дозволяє виявляти РНК вірусу, що сприяє оперативній ізоляції уражених та швидкому пошуку кола контактних осіб. По завершенню епідемії прилад також можна буде використовувати для діагностики вірусних гепатитів та грипу А та Б.
Подібних ампліфікаторів в Україні лише п'ять. Його вартість – майже мільйон гривень. Окрім того, компанія має намір повністю забезпечити всім необхідним область для боротьби з коронавірусом. Зокрема, апаратами штучної вентиляції легень.
Ми знаємо про потреби Хмельницької області, а це – 32 апарати ШВЛ, ми з першої партії маємо точно забезпечити в першу чергу всі опорні лікарні, обласну лікарню і наступними етапами маємо на меті забезпечити всі районні лікарні цим обладнанням. Ми вже забезпечимо цього тижня необхідними захисними костюмами, окулярами, рукавичками, необхідними засобами дезінфекції,
– сказав заступник гендиректора ТОВ "ЕпіцентрК" Володимир Гончаров.
В "Епіцентрі" наголошують, що допомогу від компанії отримає не лише Хмельниччина, а й інші області. Заради цього засновниками компанії Олександром та Галиною Герегами створено оперативний штаб, який вже контактує із представниками влади на місцях.