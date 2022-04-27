Там не только упомянули важные дипломатические события, но и продемонстрировали эффектное уничтожение врагов. Видео было обнародовано в конце дня 26 апреля.

Заметьте Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62-й день войны

Что было в дайджесте за этот день

Историческое событие на базе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии. Туда прибыли представители 40 стран, чтобы обсудить поддержку Украины.

Встреча президента Владимира Зеленского с премьером Румынии Николаем Чуке.

Взрыв на мосту через Днепровский лиман в Одесской области. На видео люди сначала снимали большое облако пыли и огня, а затем начали бежать.

Уничтоженный мост недалеко от Иванкова в Киевской области. Сооружение, которое помогало людям десятки лет, превратилось в остатки бетонной конструкции.

Опубликованное в этот день видео одного из районов Харькова – Саливки. На записи очень хорошо видны разрушения и опустошения, которые принесли российские войска в Украину.

Сбитая ракета в Днепропетровской области. Этот снаряд мог нанести много вреда и унести десятки жизней. Однако наши защитники сбили ракету из переносного зенитного комплекса "Игла".

В Запорожской области продолжают создавать укрепления. На записи ковшом трактора делают глубокие рвы, которые остановят врагов при попытке наступления.

Россияне уже несколько раз говорили, что наша авиация "уничтожена". Однако украинские пилоты продолжают наносить сокрушительные удары по наземным и воздушным целям.

А вот Львовские десантники продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов. От нее остается только металлолом.

Завершили дайджест, как обычно, самым эпическим видео. На записи с коптера виден взрыв БК танка. Его уничтожили закарпатские штурмовики из 128 бригады. Для этого пришлось пустить в действие NLAW.

Дайджест 62 дня войны от Генштаба: смотрите видео

Вечернее обращение президента в этот день: смотрите видео