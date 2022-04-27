Там не только упомянули важные дипломатические события, но и продемонстрировали эффектное уничтожение врагов. Видео было обнародовано в конце дня 26 апреля.
Заметьте Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62-й день войны
Что было в дайджесте за этот день
- Историческое событие на базе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии. Туда прибыли представители 40 стран, чтобы обсудить поддержку Украины.
- Встреча президента Владимира Зеленского с премьером Румынии Николаем Чуке.
- Взрыв на мосту через Днепровский лиман в Одесской области. На видео люди сначала снимали большое облако пыли и огня, а затем начали бежать.
- Уничтоженный мост недалеко от Иванкова в Киевской области. Сооружение, которое помогало людям десятки лет, превратилось в остатки бетонной конструкции.
- Опубликованное в этот день видео одного из районов Харькова – Саливки. На записи очень хорошо видны разрушения и опустошения, которые принесли российские войска в Украину.
- Сбитая ракета в Днепропетровской области. Этот снаряд мог нанести много вреда и унести десятки жизней. Однако наши защитники сбили ракету из переносного зенитного комплекса "Игла".
- В Запорожской области продолжают создавать укрепления. На записи ковшом трактора делают глубокие рвы, которые остановят врагов при попытке наступления.
- Россияне уже несколько раз говорили, что наша авиация "уничтожена". Однако украинские пилоты продолжают наносить сокрушительные удары по наземным и воздушным целям.
- А вот Львовские десантники продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов. От нее остается только металлолом.
- Завершили дайджест, как обычно, самым эпическим видео. На записи с коптера виден взрыв БК танка. Его уничтожили закарпатские штурмовики из 128 бригады. Для этого пришлось пустить в действие NLAW.
Дайджест 62 дня войны от Генштаба: смотрите видео
Вечернее обращение президента в этот день: смотрите видео