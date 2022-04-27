Там не лише згадали про важливі дипломатичні події, а й продемонстрували ефектне знищення ворогів. Відео оприлюднили наприкінці дня 26 квітня.

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Що було у дайджесті за цей день

Історична подія на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Туди прибули представники 40 країн, щоб обговорити підтримку України.

Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єром Румунії Ніколає Чуке.

Вибух на мосту через Дніпровський лиман на Одещині. На відео люди спершу знімали велику хмару пилу та вогню, а потім почали втікати.

Знищений міст неподалік Іванкова на Київщині. Споруда, яка допомагала людям десятки років перетворилася в залишки бетонної конструкції.

Опубліковане в цей день відео одного з районів Харкова – Салівки. На записі дуже добре видно руйнацію та спустошення, яке принесли російські війська в Україну.

Збита ракета на Дніпропетровщині. Цей снаряд міг завдати багато шкоди й забрати десятки життів. Проте наші захисники збили ракету з переносного зенітного комплексу "Ігла".

У Запорізькій області продовжують створювати укріплення. На записі ковшем трактора роблять глибокі рови, які зупинять ворогів при спробі наступу.

Росіяни вже кілька разів казали, що наша авіація "знищена". Проте українські пілоти продовжують завдавати нищівні удари по наземних і повітряних цілях.

А ось Львівські десантники продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів. Від неї залишається тільки брухт.

Завершили дайджест, як завжди, найепічнішим відео. На записі з коптера видно вибух БК танку. Його знищили закарпатські штурмовики з 128 бригади. Для цього довелося пустити в дію NLAW.

Дайджест 62 дня війни від Генштабу: дивіться відео

Вечірнє звернення президента в цей день: дивіться відео