Там не лише згадали про важливі дипломатичні події, а й продемонстрували ефектне знищення ворогів. Відео оприлюднили наприкінці дня 26 квітня.
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Що було у дайджесті за цей день
- Історична подія на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Туди прибули представники 40 країн, щоб обговорити підтримку України.
- Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єром Румунії Ніколає Чуке.
- Вибух на мосту через Дніпровський лиман на Одещині. На відео люди спершу знімали велику хмару пилу та вогню, а потім почали втікати.
- Знищений міст неподалік Іванкова на Київщині. Споруда, яка допомагала людям десятки років перетворилася в залишки бетонної конструкції.
- Опубліковане в цей день відео одного з районів Харкова – Салівки. На записі дуже добре видно руйнацію та спустошення, яке принесли російські війська в Україну.
- Збита ракета на Дніпропетровщині. Цей снаряд міг завдати багато шкоди й забрати десятки життів. Проте наші захисники збили ракету з переносного зенітного комплексу "Ігла".
- У Запорізькій області продовжують створювати укріплення. На записі ковшем трактора роблять глибокі рови, які зупинять ворогів при спробі наступу.
- Росіяни вже кілька разів казали, що наша авіація "знищена". Проте українські пілоти продовжують завдавати нищівні удари по наземних і повітряних цілях.
- А ось Львівські десантники продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів. Від неї залишається тільки брухт.
- Завершили дайджест, як завжди, найепічнішим відео. На записі з коптера видно вибух БК танку. Його знищили закарпатські штурмовики з 128 бригади. Для цього довелося пустити в дію NLAW.
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