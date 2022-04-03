Митрополит написал, что недавно Ирпень, Буча и Гостомель были цветущими и уютными уголками края. Сейчас их жители убитые лежат возле своих домов и в братских могилах.

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Эти люди не представляли никакой угрозы для оккупантов

Мужчины, женщины, дети. Те, кто пытался спастись бегством и кто оставался в домах. Сотни, а может быть, тысячи невинных за несколько недель российской оккупации были замучены. К этому не могла побуждать военная необходимость, ведь мирные жители не представляли угрозы для оккупантов,

– сказал Епифаний.

Глава церкви отметил: с божьей помощью и благодаря украинским защитникам вся Киевская область очищена от врага. Однако новости, которые принес этот день, настолько страшны, что их в полной мере не удается осмыслить.

Обратите внимание! Весь брифинг 3 апреля советник главы ОП Алексей Арестович посвятил страшным событиям Киевской области. Он подчеркнул: об этих военных преступлениях должен узнать весь мир.

Смотрите брифинг Арестовича от 3 апреля: