Митрополит написав, що нещодавно Ірпінь, Буча та Гостомель були квітучими і затишними куточками нашого краю. Зараз же вбиті їхні мешканці лежать біля своїх домівок та в братських могилах.

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Ці люди не становили жодної загрози окупантам

Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався в оселях. Сотні, а можливо тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам,

– сказав Епіфаній.

Глава Церкви зазначив: з Божою допомогою та завдяки українським захисникам вся Київська область очищена від ворога. Проте новини, які приніс цей день, є настільки страшними, що їх повною мірою не вдається осмислити.

Зверніть увагу! Весь брифінг 3 квітня радник голови ОП Олексій Арестович присвятив страшним подіям на Київщині. Він наголосив: про ці воєнні злочини має дізнатись весь світ.

Дивіться брифінг Арестовича від 3 квітня: