По словам Бауэра, для мира наступили крайне тревожные времена. Надо принять это и научиться с ним жить.

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Председатель Военного комитета отметил, что для противодействия масштабным угрозам мир должен привлечь все общество. Нельзя ограничиваться стандартными военными планами штабного руководства.

Нам нужны государственные и частные актеры, чтобы изменить свое мышление с эпохи, когда все можно было планировать, предусмотреть, контролировать и сосредотачиваться на эффективности, до эпохи, когда все может произойти в любой момент. Эпохи, когда мы должны ожидать неожиданного,

– говорится в сообщении.

Подход к помощи Украине следует изменить кардинально

Кроме того, Бауэр призвал кардинально поменять подход к помощи Украине. Россия боится не НАТО, а вообще демократии. Если у украинцев будут демократические права, есть шанс, что люди в России также их захотят.

К слову, ранее издание Bild сообщило, что НАТО готовится к войне с Россией. Об этом свидетельствуют секретные документы, оказавшиеся в распоряжении издания. В Институте изучения войны отметили, что рассматривать разные сценарии – нормально. Особенно в контексте учений.