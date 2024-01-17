За словами Бауера, для світу настали вкрай тривожні часи. Потрібно прийняти це та навчитися з ним жити.

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Голова Військового комітету зауважив, що аби протидіяти масштабним загрозам, світ має залучити усе суспільство. Не можна обмежуватися стандартними військовими планами штабного керівництва.

Нам потрібні державні та приватні актори, щоб змінити своє мислення з епохи, коли все можна було планувати, передбачити, контролювати та зосереджуватись на ефективності, до епохи, коли все може статися у будь-який момент. Епохи, коли ми маємо очікувати несподіваного,

– мовиться у повідомленні.

Підхід до допомоги Україні варто змінити кардинально

Окрім того, Бауер закликав кардинально змінити підхід до допомоги Україні. Росія боїться не НАТО, а загалом демократії. Якщо українці матимуть демократичні права, є шанс, що люди у Росії також їх захочуть.

До слова, раніше видання Bild повідомило, що НАТО готується до війни з Росією. Про це свідчать секретні документи, які опинилися у розпорядженні видання. В Інституті вивчення війни зауважили, що розглядати різні сценарії – нормально. Особливо у контексті навчань.