17 січня під час брифінгу у Давосі Володимир Зеленський зазначив, що без допомоги Заходу Україна буде слабкою на полі бою. ЗСУ намагатимуться стримувати ворога, однак у Росії буде значно більше шансів окупувати нашу країну.

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Без західної допомоги в Україні будуть гинути більше людей

Зеленський зазначив, що без західної допомоги в Україні буде сильний дефіцит артилерії та боєприпасів для ППО. Україна не зможе відбивати ударів балістичними ракетами, через що буде велика кількість загиблих та поранених людей.

Завдяки системам ППО немає в цьому році блекауту, є тепло і світло в лікарнях, дитсадочках і школах,

– нагадав президент.

Якщо Росія переможе, у Європі настане велика криза

Президент України зазначив, що у випадку, якщо світ перестане допомагати Україні, в Європі настане велика криза.

Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи,

– сказав він.

Він наголосив, що без допомоги сполученої США та ЄС Україна все одно буде боротися, однак вона буде слабкішою. Це означатиме для Росії можливість захопити нас. І якщо це трапиться, війне прийде в країни НАТО.

А як тільки вони нас захоплять, повірте мені, це буде війна НАТО з Російською Федерацією. Я вважаю, чесно кажучи, що Путін реально цього хоче,

– заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 січня Володимир Зеленський наголосив, що 2024 рік повинен стати вирішальним, давши зрозуміти, що про замороження конфлікту не може бути мови.

Він зазначив, що хоч це і банально звучить, однак будь-який заморожений конфлікт може розгорітися знову – Україна вже пережила цей досвід у 2014 році.

Президент додав, що Путін – хижак, який не задовольняється "замороженими продуктами".