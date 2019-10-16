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      "Эпоха имитации": Ляпина связала свое увольнение с критикой правительства

      1 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / vezha.vn.ua

      Основной причиной своего увольнения экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина считает критику налоговых изменений, инициированных правительством.

      Вместо того, чтобы прислушаться к аргументам ГРС по поводу рисков внедрения кассовых аппаратов для ФЛП и резкого увеличения фискальной нагрузки на промышленность, в Кабмине решили убрать человека, который их высказывал. Об этом Ляпина заявила в интервью OBOZREVATEL.

      В частности, она критиковала резонансный законопроект 1210, который резко увеличивает налоговую нагрузку на украинскую промышленность и ставит ее на грань выживания.

      "По форме они сказали: да мы только на 2% увеличиваем сборы, налог на ресурсы. Такие ресурсные налоги есть во всех странах. И это правильно. Потому что природные ресурсы принадлежат народу. И если бы это было 2% – с этим можно было бы согласиться. Но и Кабмин, и депутаты умолчали о том, что одновременно они в 6 раз (!) увеличили базу налогообложения. Вот и получается: 2% по форме и в 6 раз – по содержанию", – подчеркнула Ляпина.

      По ее мнению, в случае принятия скандального законопроекта пострадает ряд отраслей промышленности, в частности, металлургия. Продукция украинских металлургов не сможет конкурировать на международном рынке, что приведет к сокращению экспорта и последующего закрытия предприятий.

      Кто-то в правительстве работает на страну-агрессора. Кто – не знаю. Я – не ГБР, а не НАБУ. Это они пусть разбираются. Но это так. На страну-агрессора кто-то работает. Потому что российская металлургия становится значительно более конкурентоспособной,
      – убеждена Ляпина.

      Еще одним конфликтным вопросом стало внедрение кассовых аппаратов и первичной документации для ФЛП. По мнению Ляпиной, это никак не защитит потребителей – но создаст дополнительные коррупционные риски и приведет к резкому росту розничных цен на все группы товаров.

      Внедрение антифоповских инициатив приведет к устранению конкуренции с мелким бизнесом. Заставит их легализовать свои закупки. А это означает возможность для сетей "прижать" поставщиков, чтобы те за минимальную цену поставляли товар только им... А потребители получат существенный рост цен. Я прогнозирую – процентов на 20. Но есть прогнозы и относительно подорожания товаров на 30-40%. Потребитель в результате – в глубоком пролете. Он заплатит на 20% большую цену и не будет иметь никакой защиты – при существующем уровне коррумпированности,
      – подчеркнула Ляпина.

      Она также констатировала: в правительстве отказываются воспринимать любые аргументы относительно ошибочности и вредности собственных инициатив.

      "Нет диалога. Есть имитация. Они никого и ничего не слышат. А любимая формула сегодняшнего правительства "мы вас услышали" на простой язык переводится как "идите вы лесом и не мешайте нам, хорошим, молодым, красивым пацанам, делать то, что нам интересно". А что им интересно – я не знаю. Как не знаю и того, кто именно их поощряет", – резюмировала Ляпина.

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Налоги Налоговый кодекс НАБУ
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