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      "Епоха імітації": Ляпіна пов'язала своє звільнення із критикою уряду

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / vezha.vn.ua

      Основною причиною свого звільнення ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна вважає критику податкових змін, ініційованих урядом.

      Замість прислухатися до аргументів ДРС щодо ризиків впровадження касових апаратів для ФОПів і різкого збільшення фіскального навантаження на промисловість, у Кабміні вирішили прибрати людину, що їх висловлювала. Про це Ляпіна заявила в інтерв’ю OBOZREVATEL.

      Зокрема вона розкритикувала резонансний законопроєкт 1210, який різко збільшує податкове навантаження на українську промисловість і ставить її на межу виживання.

      "За формою вони сказали: та ми тільки на 2% збільшуємо збори, податок на ресурси. Такі ресурсні податки є в усіх країнах. І це правильно. Бо природні ресурси належать народу. І якби це було 2% – з цим можна було б погодитися. Але і Кабмін, і депутати промовчали про те, що одночасно вони у 6 разів (!) збільшили базу оподаткування. От і маємо: 2% за формою і у 6 разів – за змістом", – наголосила Ляпіна.

      На її думку, у разі ухвалення скандального законопроєкту постраждає низка галузей промисловості, зокрема металургія. Продукція українських металургів не зможе конкурувати на міжнародному ринку, що призведе до скорочення експорту і подальшого закриття підприємств.

      Хтось в уряді працює на країну-агресора. Хто – не знаю. Я – не ДБР, не НАБУ. Це вони хай розбираються. Але це так. На країну-агресора хтось працює. Тому що російська металургія стає значно більш конкурентоспроможною,
      – переконана Ляпіна.

      Ще одним конфліктним питанням стало впровадження касових апаратів та первинної документації для ФОПів. На думку Ляпіної, це ніяк не захистить споживачів – але створить додаткові корупційні ризики і призведе до різкого зростання роздрібних цін на всі групи товарів.

      "Впровадження антифопівських ініціатив призведе до усунення конкуренції з дрібним бізнесом. Змусить їх легалізувати свої закупки. А це можливість мережам "притиснути" постачальників, аби за мінімальну ціну ті поставляли товар лише їм… А споживачі отримають суттєве зростання цін. Я прогнозую – відсотків на 20. Але є прогнози і щодо здорожчання товарів на 30-40%. Споживач у результаті – у глибокому прольоті. Він заплатить на 20% вищу ціну і не матиме жодного захисту – за наявного рівня корумпованості", – наголосила Ляпіна.

      Вона також констатувала: в уряді відмовляються сприймати будь-які аргументи щодо помилковості і шкідливості власних ініціатив.

      "Нема діалогу. Є імітація. Вони нікого і нічого не чують. А улюблена формула сьогоднішнього уряду "ми вас почули" простими словами звучить як "а йдіть ви геть і не заважайте нам, хорошим, молодим, красивим пацанам, робити те, що нам цікаво". А що їм цікаво – я не знаю. Як не знаю і того, хто конкретно їх заохочує", – резюмувала Ляпіна.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України НАБУ Податковий кодекс Податки
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