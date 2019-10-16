"Епоха імітації": Ляпіна пов'язала своє звільнення із критикою уряду

Основною причиною свого звільнення ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна вважає критику податкових змін, ініційованих урядом.

Замість прислухатися до аргументів ДРС щодо ризиків впровадження касових апаратів для ФОПів і різкого збільшення фіскального навантаження на промисловість, у Кабміні вирішили прибрати людину, що їх висловлювала. Про це Ляпіна заявила в інтерв’ю OBOZREVATEL.

Зокрема вона розкритикувала резонансний законопроєкт 1210, який різко збільшує податкове навантаження на українську промисловість і ставить її на межу виживання.

"За формою вони сказали: та ми тільки на 2% збільшуємо збори, податок на ресурси. Такі ресурсні податки є в усіх країнах. І це правильно. Бо природні ресурси належать народу. І якби це було 2% – з цим можна було б погодитися. Але і Кабмін, і депутати промовчали про те, що одночасно вони у 6 разів (!) збільшили базу оподаткування. От і маємо: 2% за формою і у 6 разів – за змістом", – наголосила Ляпіна.

На її думку, у разі ухвалення скандального законопроєкту постраждає низка галузей промисловості, зокрема металургія. Продукція українських металургів не зможе конкурувати на міжнародному ринку, що призведе до скорочення експорту і подальшого закриття підприємств.

Хтось в уряді працює на країну-агресора. Хто – не знаю. Я – не ДБР, не НАБУ. Це вони хай розбираються. Але це так. На країну-агресора хтось працює. Тому що російська металургія стає значно більш конкурентоспроможною,

– переконана Ляпіна.

Ще одним конфліктним питанням стало впровадження касових апаратів та первинної документації для ФОПів. На думку Ляпіної, це ніяк не захистить споживачів – але створить додаткові корупційні ризики і призведе до різкого зростання роздрібних цін на всі групи товарів.

"Впровадження антифопівських ініціатив призведе до усунення конкуренції з дрібним бізнесом. Змусить їх легалізувати свої закупки. А це можливість мережам "притиснути" постачальників, аби за мінімальну ціну ті поставляли товар лише їм… А споживачі отримають суттєве зростання цін. Я прогнозую – відсотків на 20. Але є прогнози і щодо здорожчання товарів на 30-40%. Споживач у результаті – у глибокому прольоті. Він заплатить на 20% вищу ціну і не матиме жодного захисту – за наявного рівня корумпованості", – наголосила Ляпіна.

Вона також констатувала: в уряді відмовляються сприймати будь-які аргументи щодо помилковості і шкідливості власних ініціатив.

"Нема діалогу. Є імітація. Вони нікого і нічого не чують. А улюблена формула сьогоднішнього уряду "ми вас почули" простими словами звучить як "а йдіть ви геть і не заважайте нам, хорошим, молодим, красивим пацанам, робити те, що нам цікаво". А що їм цікаво – я не знаю. Як не знаю і того, хто конкретно їх заохочує", – резюмувала Ляпіна.