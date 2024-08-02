Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что после неудачных дебатов вероятность победы Байдена резко снизилась. Поэтому решение сняться и предложить в кандидаты сравнительно молодую опытную прокурорку Харрис было очень кстати.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Эпштейн, Харрис была прокурором, поэтому знает как агрессивно и эффективно действовать против Трампа. Это поставило последнего в менее выгодное положение. У него надеялись вести кампанию против Байдена.

Харрис – другой оппонент. Она способна агрессивно отстаивать свою позицию. Сейчас команда Трампа пытается определить ее сильные и слабые стороны. Они пытались атаковать ее, подчеркивая, что она слабая и радикальная женщина. Однако эти атаки не принесли ожидаемого результата,

– сказал Эпштейн.

Недавно сильно оконфузился кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс. Ему припомнили интервью за 2021 год, когда он сказал, что женщины из Демократической партии – "бездетные леди с котами, у которых жалкая жизнь". Это была атака, в частности, на Харрис. Такие заявления конкретно оттолкнули от Трампа женщин из пригородов Соединенных Штатов и ослабили его положение.

Сейчас трудно говорить, кто выиграет. Шансы примерно равны с небольшим преимуществом Трампа.

Выборы зависли в воздухе на уровне 50 на 50. Трамп имеет шансы. Харрис – аутсайдер. Она в этой кампании только буквально неделю. А Трамп был лидером кампании почти год. Харрис нужно больше, чем просто несколько успешных недель, чтобы получить статус лидера. Сейчас считаю, что шансы близки к 50 на 50. Хотя Трамп имеет определенное преимущество,

– отметил Эпштейн.