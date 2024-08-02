Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що після невдалих дебатів ймовірність перемоги Байдена різко знизилася. Тому рішення знятися і запропонувати в кандидати порівняно молоду досвідчену прокурорку Гарріс було дуже доречним.

Дивіться також Донька мігрантів: хто така Камала Гарріс, що казала про Україну і які шанси проти Трампа

Чого очікувати далі

Як наголосив Епштейн, Гарріс була прокурором, тому знає як агресивно та ефективно діяти проти Трампа. Це поставило останнього в менш вигідне становище. У нього сподівалися вести кампанію проти Байдена.

Гарріс – інший опонент. Вона здатна агресивно відстоювати свою позицію. Зараз команда Трампа намагається визначити її сильні та слабкі сторони. Вони намагалися атакувати її, підкреслюючи, що вона слабка та радикальна жінка. Проте ці атаки не принесли очікуваного результату,

– сказав Епштейн.

Нещодавно сильно осоромився кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс. Йому пригадали інтерв'ю за 2021 рік, коли він сказав, що жінки з Демократичної партії – "бездітні леді з котами з жалюгідним життям". Це була атака, зокрема, на Гарріс. Такі заяви конкретно відштовхнули від Трампа жінок з передмість Сполучених Штатів та послабили його становище.

Зараз важко говорити, хто виграє. Шанси приблизно рівні з невеликою перевагою Трампа.

Вибори зависли у повітрі на рівні 50 на 50. Трамп має шанси. Гарріс – аутсайдер. Вона в цій кампанії лише буквально тиждень. А Трамп був лідером кампанії майже рік. Гарріс потрібно більше, ніж просто кілька успішних тижнів, щоб здобути статус лідера. Зараз вважаю, що шанси близькі до 50 на 50. Хоча Трамп має певну перевагу,

– зазначив Епштейн.