Период потепления в международных отношениях США, положенный с окончанием холодной войны, закончился. Такое мнение высказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Блинкен назвал две страны, из-за которых это произошло – Китай и Россия.

"Россия совершила вторжение в соседнюю страну. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", – заявил Блинкен.

Что касается Китая, то американцы опасаются, что страна пытается разрушить мировой порядок.

"Упорнейший Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась", – отметил Блинкен.