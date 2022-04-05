Государственный департамент США одобрил потенциальные продажи Болгарии до восьми самолетов F-16 и соответствующего оборудования на сумму 1,673 миллиарда долларов.

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Американские чиновники заявили, что эта продажа не связана с войной России против Украины. Болгария уже давно пытается модернизировать свои военно-воздушные силы. Еще два года назад страна объявила о первой партии самолетов F-16, которые она должна была купить. Нынешние договоренности – это уже второй этап модернизации ВВС Болгарии.

Новая партия поступит в Болгарию еще не скоро, ведь это новейшие самолеты, и они будут готовы только через три – четыре года.

Болгария может предоставить самолеты Украине

Военно-воздушные силы Болгарии используют самолеты Су-25 и МиГ-29, как и Украина. После российского вторжения, украинские власти обратились в том числе к Болгарии с просьбой предоставить эти самолеты для обороны. Ведь украинские пилоты знакомы с этой техникой, и не нужно было тратить время на переподготовку.

Но Болгария не предоставила свои самолеты. Страна просила, чтобы США предоставили ей на замену свои самолеты, чтобы не ослаблять оборону своей страны. Но этого так и не было сделано.