Державний департамент США схвалив потенційний продаж Болгарії до восьми літаків F-16 та відповідного обладнання на суму 1,673 мільярда доларів.

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Американські чиновники завили, що цей продаж не пов'язаний з війною Росії проти України. Адже Болгарія вже давно намагається модернізувати свої військово-повітряні сили. Ще два роки тому країна оголосила про першу партію літаків F-16, які вона мала купити. Теперішні домовленості – це вже другий етап з модернізації ВПС Болгарії.

Нова ж партія надійде до Болгарії ще не скоро, адже це новітні літаки, і вони будуть готові лише через три – чотири роки.

Болгарія може надати літаки Україні

Військово-повітряні сили Болгарії використовують літаки Су-25 та МіГ-29, як і Україна. Після російського вторгнення, українська влада звернулася в тому числі в до Болгарії з проханням надати ці літаки для оборони. Адже українські пілоти знайомі з цією технікою, і не треба було витрачати час на перепідготовку.

Але Болгарія не надала своїх літаків. Країна просила, щоб США надали їй на заміну свої літаки, щоб не послаблювати оборону своєї країни. Та цього так і не було зроблено.