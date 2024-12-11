Эрдоган показал, как должен выглядеть блицкриг. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что Турции было выгодно выбить Россию с Ближнего Востока.

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Молниеносная война от Турции

Жданов вспомнил, что после Сланцевой революции Катар остался без покупателей своего газа. Страна предложила Башару Асаду проложить газопровод через Сирию в Европу, он существует и до сих пор.

Такое развитие событий стало бы экономическим убийством для России, поэтому страна-агрессор вмешалась, направила своих солдат и до последнего сохраняла режим Асада. Хотя еще перед восстанием забрала оттуда войска. Остались только срочники, которые охраняли военные базы.

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Воевали же преимущественно частные военные кампании, которые начали формировать после исчезновения из поля зрения вагнеровцев. Увидев, что Россия не имеет достаточного количества войск и техники в Сирии и политическая ситуация сложилась не в их пользу, президент Турции Реджеп Эрдоган решил действовать хитро: без использования своей армии сверг режим сирийского диктатора.

Россия фактически отвлекла свое внимание от Сирии, а Турция этим воспользовалась,

– пояснил Олег Жданов.

На днях издание Reuters сообщило, что сирийские повстанцы согласовали большое наступление с Турцией, которая является главной поддержкой оппозиции, за 6 месяцев до падения режима Башара Асада.