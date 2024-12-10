Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Трамп мог бы использовать другие рычаги влияния, если Владимир Путин откажется от плана окончания войны, предложенного США. Ранее Трамп заявлял, занимается формулирование концепции завершения войны в Украине.

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Какой возможен "запасной" сценарий Трампа

"Если Путин будет вести себя бравадно и встретит предложения Трампа в штыки, то избранный президент США будет не против присоединить китайцев", – предположил Давидюк.

47-й президент США, по мнению политолога, должен договориться с Си Цзиньпином, чтобы поделить Россию. Соответственно Трамп может применить другой сценарий и не воевать с Китаем, а прийти к согласию с ним по российской территории.

Если Россия развалится за 2 – 3 месяца, мы будем только счастливы в контексте будущего мира,

– подчеркнул он.

В то же время возникает вопрос, если такой сценарий осуществится, что будет с российским ядерным оружием? Однако, по словам Давидюка, когда две такие большие системы как США и Китай будут делить Россию, они будут гарантировать ядерную безопасность.

Обратите внимание! Реджеп Эрдоган отметил, что мир переживает очень необычный период. Избрание президентом США Трампа и процесс формирования его администрации свидетельствует о том, что мир движется к совершенно иному будущему. В то же время Турция прилагает все усилия, демонстрирует их и в соответствии с этим направляет свое послание миру.

Вопрос в том, что захочет Китай. Он мог бы забрать южные территории России – маньчжурский регион до Владивостока. США – все, что примыкает к их территории. И что-то дать Европе. Пусть эстонцы управляют Россией – так будет восстановлена историческая справедливость,

– предположил он.

Давидюк заметил, что Эрдоган показал суть России. Он, чтобы "зайти" в кабинет Трампа, сверг режим Башара Асада в Сирии – вместе с Израилем и США.

Это демонстрация того, какой на самом деле Путин – пустой и слабый. Так же как и Асад, Янукович, Азаров и остальные те, кто бежал в свое время. Так же будет бежать и нынешняя власть из Грузии, которая обязательно присоединится к клубу европейских стран,

– подчеркнул политолог.

К слову, российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что последние события в Сирии выгодны Эрдогану. Она отметила, что сирийские повстанцы не пошли бы в наступление без поддержки президента Турции, который расширяет собственное влияние в регионе.