Такое мнение в эфире 24 Канала высказала политический аналитик и российский оппозиционер Ольга Курносова. По ее словам, события, которые произошли в Сирии в последние дни, выгодны президенту Турции Реджепу Эрдогану.

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Турция – серьезный игрок

Как отметила Курносова, Турция расширяет собственное влияние в регионе. По ее мнению, сирийские повстанцы не пошли бы в наступление без поддержки Эрдогана.

Эрдоган показывает, где находятся геополитические интересы Турции. Они не только в Центральной Азии, но и на Ближнем Востоке. Он демонстрирует, что Турция является более серьезным игроком в этом регионе, чем Иран. По крайней мере на сирийском фронте они их переигрывают,

– сказала Курносова.

Очевидно, что Иран хотел бы стабилизировать ситуацию и удержать режим Башара Асада. Однако, вероятно, у них не хватает сил это сделать. С одной стороны там хотят поддерживать боевиков, которые воюют против Израиля. С другой стороны, уже не хватает ресурсов на Сирию.

Добавим, по мнению военного эксперта из Израиля Давида Шарпа, Эрдоган не является полностью на стороне сирийских повстанцев. Он пытается балансировать между их поддержкой и сохранением отношений с Россией и Ираном.

Уже утром 8 декабря была информация, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. В Главном управлении разведки Украины рассказали, что на самом деле произошло.