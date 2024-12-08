Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, події, які відбулися в Сирії упродовж останніх днів, вигідні президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

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Туреччина – серйозний гравець

Як наголосила Курносова, Туреччина розширює власний вплив в регіоні. На її думку, сирійські повстанці не пішли б в наступ без підтримки Ердогана.

Ердоган показує, де перебувають геополітичні інтереси Туреччини. Вони не лише в Центральній Азії, але й на Близькому Сході. Він демонструє, що Туреччина є серйознішим гравцем в цьому регіоні, ніж Іран. Принаймні на сирійському фронті вони їх переграють,

– сказала Курносова.

Очевидно, що Іран хотів би стабілізувати ситуацію та втримати режим Башара Асада. Однак, ймовірно, у них не вистачає сил це зробити. З одного боку там хочуть підтримувати бойовиків, які воюють проти Ізраїлю. З іншого боку, вже не вистачає ресурсів на Сирію.

Додамо, на думку військового експерта з Ізраїлю Давида Шарпа, Ердоган не є повністю на боці сирійських повстанців. Він намагається балансувати між їх підтримкою та збереженням стосунків з Росією та Іраном.

Вже вранці 8 грудня була інформація, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. В Головному управлінні розвідки України розповіли, що насправді відбулося.