На самом деле все не так просто, потому что для турецкого президента важны отношения с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, добавив, что Эрдогану также не хочется разрушать отношения с Ираном.

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На чьей стороне Турция

Образно говоря, режим Асада – это актив России и Ирана. Если ты выступаешь против него, то портишь отношения с обеими странами. Поэтому для Эрдогана сейчас стоит вопрос различных альтернатив и дилемм.

Стоит подчеркнуть, что те, кто атаковал Алеппо и преуспел, – это не турецкие марионетки. Они наоборот сначала никуда не двигались со своих мест, а потом атаковали курдов, а не режим Асада. Это сделали, учитывая отношения Эрдогана с Россией и Ираном.

В последние годы Эрдоган смирился с тем, что режим Асада устоял. Он даже пытался пойти с ним на сближение. Но теперь, когда успех повстанцев очевиден, возможно, Эрдоган изменит мнение и вернется к своим предыдущим подходам,

– заметил Давид Шарп.

Ранее он поддерживал все восстания в Сирии. Также важно сказать, что если повстанцы не получат внешнюю помощь, то даже такое успешное наступление пойдет на спад. Для ведения большой войны нужны боеприпасы, техника. Никаких других поставок, как не из Турции, быть не может.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный, подчеркнул, что из-за войны в Сирии затруднен экспорт газа через Турцию в Европу. Это выгодно прежде всего для России, потому что если бы газ шел из этого региона, то цены были бы меньше.

Возникает ключевой вопрос – решится ли Эрдоган и арабские страны помочь повстанцам. Перед турецким президентом немало вопросов без ответов. Он очень не хочет, чтобы в случае неудачи, миллионы сирийцев перешли на его территорию. С другой стороны он уже привык к Асаду.

"От действий Эрдогана будет зависеть как будет развиваться ситуация в Сирии. Также есть другие "игроки" – США, Израиль, курды. Поэтому все совсем не просто и очень неоднозначно", – подчеркнул военный эксперт из Израиля.