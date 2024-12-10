Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що Трамп міг би використати інші важелі впливу, якщо Владімір Путін відмовиться від плану закінчення війни, запропонованого США. Раніше Трамп заявляв, займається формулювання концепції завершення війни в Україні.

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Який можливий "запасний" сценарій Трампа

"Якщо Путін буде поводити себе бравадно і зустріне пропозиції Трампа багнетами, то обраний президент США буде не проти приєднати китайців", – припустив Давидюк..

47-й президент США, на думку політолога, має домовитись з Сі Цзіньпіном, щоб поділити Росію. Відповідно Трамп може застосувати інший сценарій і не воювати з Китаєм, а дійти згоди з ним щодо російської території.

Якщо Росія розвалиться за 2 – 3 місяці, ми будемо тільки щасливі в контексті майбутнього світу,

– наголосив він.

Водночас виникає питання, якщо такий сценарій здійсниться, що буде з російською ядерною зброєю? Проте, за словами Давидюка, коли дві такі великі системи як США та Китай будуть ділити Росію, вони гарантуватимуть ядерну безпеку.

Зверніть увагу! Реджеп Ердоган зазначив, що світ переживає дуже незвичний період. Обрання президентом США Трампа та процес формування його адміністрації свідчить про те, що світ рухається до зовсім іншого майбутнього. Водночас Туреччина докладає усіх зусиль, демонструє їх і відповідно до цього спрямовує своє послання світу.

Питання в тому, що захоче Китай. Він міг би забрати південні території Росії – маньчжурський регіон до Владивостока. США – все, що примикає до їхньої території. І щось дати Європі. Нехай естонці управляють Росією – так буде відновлена історична справедливість,

– припустив він.

Давидюк зауважив, що Ердоган показав суть Росії. Він, щоб "зайти" в кабінет Трампа, повалив режим Башара Асада в Сирії – разом з Ізраїлем та США.

Це демонстрація того, який насправді Путін – порожній і слабкий. Так само як і Асад, Янукович, Азаров і решта тих, хто тікав свого часу. Так само будуть тікати і теперішня влада з Грузії, яка обов'язково приєднається до клубу європейських країн,

– наголосив політолог.

До слова, політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що останні події у Сирії вигідні Ердогану. Вона зауважила, що сирійські повстанці не пішли б в наступ без підтримки президента Туреччини, який розширює власний вплив в регіоні.