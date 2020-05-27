Эрдоган не играет с Путиным, или Никакие спецслужбы не помогут Кремлю

Эрдоган принуждает Путина к миру и соблюдению его интересов. И на каждое повышение ставок Москвой – повышает ставки Анкара.

Последние недели внимательно слежу за войной в Ливии. Многие знакомые говорили, что все уже решено, страну отдали Хафтару, "ведь кто-то должен победить" и "там же Россия". Но в начале этого года в игру на полную мощь вступила Турция. И российские войска, по сирийской традиции, начали разбегаться, а Владимир Путин начал снова срочно вспоминать номер телефона турецкого президента. Рассказываю, как так случилось, что ЧВК "Вагнера" в Ливии начала подготовку к олимпийским играм по бегу.

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Война за Ливию

Но сначала очень коротко предыстория. Война в Ливии началась так: диктатор Муаммар Каддафи, старый друг Москвы, окончательно утратив легитимность, начал массово уничтожать своих сограждан. Суд в Гааге выдал ордер на арест Каддафи. Мировое сообщество ввело бесполетную зону над Ливией. Тем временем недовольные граждане нашли своего лидера и убили. Fin.

Теперь о причинах войны

По запасам нефти Ливия занимает первое место в Африке, по запасам газа – четвертое. В стране работали все мировые гиганты-добытчики. И сейчас все они защищают свои активы. Например, россияне прислали 2000 сотрудников ГУ ГШ МО РФ (бывшее ГРУ) в составе ЧВК "Вагнера" (спойлер: а вот россияне не только свое защищать решили, а и чужое прихватить). Кроме того, служить в Ливию отправили все спецслужбы, которые только есть в России. Полигон же.

В итоге в стране образовалось огромное количество разных кланов, которые контролируют те или иные территории. Но основных соперников двое – признанное правительство Ливии и движение генерала Хафтара с его "восточным правительством". Мировое сообщество пытается две эти стороны помирить, но пока ничего не выходит – Хафтар отказывается подписывать мирный план. А почему? А потому что деньги.

Халифи Хафтар

Успел как поучиться в СССР (знает русский язык), так и пожить в США (знает английский язык). The New York Times даже пишет, что в свое время Хафтар был завербован ЦРУ. Но ни что не вечно – теперь работает с Москвой. Был сторонником Каддафи, воевал за него. Уехал и вернулся в Ливию в 2011, когда свергли Каддафи и началась война.

Теперь Хафтар постоянно летает в Москву, где встречается с министром Шойгу и куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Зачем это России: нефгетазовые интересы. Кто победит, тот получит все. Огромные деньги, огромные ресурсы. И не какой-то там демократический, а чистый военный контроль за инфраструктурой и страной. "Кто здесь главный генерал? А, русский Хафтар, тогда понятно – с ним надо решать вопросы".

Из России Хафтар получает оружие, технику и личный состав, чтобы война ни на миг не прекращалась. Стоит Хафтару только указать – грушники сразу поедут и устроят шоу, где понадобится.

Но боевые действия в основном ведутся за нефтегазовые месторождения и инфраструктуру. И все было у Хафтара хорошо, даже столицу почти взял, мириться ни с кем не хотел. Пока президент Турции Эрдоган не дал команду "вперед".

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Вмешательство Турции

Парламент Турции одобрил спецоперацию Эрдогана против Хафтара в начале этого года. Зачем это Турции: нефтегазовые интересы, опять таки.

Первое, что сделала Турция – подавила российское ПВО. Не менее 15 систем Панцирь-С1 были уничтожены. Ущерб – около $300 миллионов. Еще часть были уничтожены сразу по прибытию из России – даже выгрузить не успели. И еще часть захвачены целыми в аэропорту Аль-Ватия. Затем Турция помогла признанному правительству отогнать войска Хафтара-Путина от столицы и освободить несколько важных городов вокруг Триполи.

И вот генерал Хафтар, который ранее отвергал мирные переговоры и хотел все решить силой, внезапно передумал и попросил перемирие на окраинах Триполи. В честь праздников. Но теперь уже правительственная армия решила "меньше слов – больше Байрактаров". Теперь Эрдоган грозит Хафтару второй волной операции, которая затронет тыловые позиции мятежного генерала.

В общем, ситуация стала плохой для России. Праздник был близко, но теперь не наступит. Путин позвонил Эрдогану и попросил не стрелять.

Эрдоган прямо потребовал от Путина убрать Хафтара. В ответ россияне начали спешно перебрасывать в Ливию боевые самолеты: мол, смотри, что у нас есть – старые советские жестянки.

Президент Турции расставил военные корабли вдоль ливийского побережья. Нацелил американские крылатые ракеты на позиции россиян и дал легонько залп. И снова поговорил с Путиным: ну, что, Володь? Как там дела? Как коронавирус?

Хафтаром, говорит Эрдоган, руководит Россия.

Это высшие военные чиновники РФ. Они говорят, что не имеют к нему (ЧВК Вагнера) никакого отношения. Но именно Россия руководит войной на высшем уровне,

– заявил Эрдоган. И требует Хафтара убрать. Либо он сделает это сам. А дальше политики с восточной и западной частей страны сами между собой договорятся.

"Турция продвигает мирный процесс в Ливии", – гласят заголовки в турецких СМИ. А Минобороны Турции скромно добавляет: "Благодаря действиям турецких военных консультантов, баланс сил в Ливии изменился". Так Эрдоган принуждает Путина к миру и соблюдению его интересов. И на каждое повышение ставок Москвой – повышает ставки Анкара.

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Что дальше?

Последние новости говорят, что ЧВК "Вагнера" бежит. Ну, как бежит – улепетывает на полной скорости. Турецкая армия и беспилотники разносят вагнеровцев по пустыням Ливии. В интернете полно фотографий и видео с мужчинами славянской внешности, которые что-то искали в Ливии и, вот, получается, нашли?

Турки помогают ливийцам освобождать город за городом, а турецкий флот вдоль побережья Ливии ждет команду Эрдогана. Очень интересно, чем это все закончится. Сирия показывает – закончится это может только признанием национальных интересов Турции со стороны России. Либо головешками. Большим количеством русских головешек. И никакие "спецслужбы" не помогут.

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