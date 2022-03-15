Учитывая комментарий турецкого президента, можно даже сказать, что он отказался от обсуждения темы вооружения. Произошло это 14 марта во время совместного выступления с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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В нынешних обстоятельствах было бы преждевременно говорить о том, что показывает будущее, прямо сейчас. Мы должны посмотреть, что принесут условия,

– сказал Реджеп Эрдоган.

В то же время глава Турции отметил, что его государство предоставляет Украине широкую поддержку.

"Мы сделали для Украины то, чего члены НАТО не сделали, несмотря на Россию, и мы продолжили эту поддержку. Аналогичным образом, с нашей гуманитарной помощью мы отправили в Украину более 50 грузовиков и продолжаем их отправлять", – добавил политик.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что не сомневается в поддержке от турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.